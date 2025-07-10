"Известия": кредиторам запретят начислять штрафы по долгам умерших заемщиков

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В России кредиторам могут запретить начислять штрафы и пени по долгам умерших заемщиков. Мера будет распространяться до того момента, пока кто-нибудь из родственников не вступит в права наследства. По оценкам экспертов, инициатива позволит устранить некоторую несправедливость в законодательстве, сообщает газета "Известия".

Соответствующий законопроект уже был принят в Госдуме единогласно во втором и третьем чтениях. Документ вносит поправки в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" и распространяется на все виды кредитования, в том числе на ипотеку. Также одно из главных новшеств законопроекта – это запрет на требование досрочного погашения кредита.

Эксперты считают, что новая норма позволит устранить несправедливость, связанную с тем, что за шестимесячный срок вступления в наследство, установленный законом, наследники физически не могут быстрее оформить все документы. Однако в этот период банки и другие финансовые учреждения, пользуясь пробелом в законодательстве, продолжают начислять умершим заемщикам пени и штрафы, что потом значительно увеличивает долговую нагрузку наследников.

"Наш законопроект ставит точку в этой практике, запрещая любые штрафные санкции в период между смертью заемщика и вступлением наследников в права", – подчеркнул член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Однако эксперты отмечают, что не всегда финансовые компании осознанно злоупотребляют штрафами по долгам умерших заемщиков. Нередки случаи, когда кредиторы реализуют процессы по взысканию долга, не зная, что заемщик умер. В таких случаях пени и неустойки начисляются исключительно как следствие условий договора.

Ранее в Госдуме не поддержали введение запрета на микрозаймы для получающих пособия россиян. По мнению депутатов, такой запрет может быть нарушением прав человека.

