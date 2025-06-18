18 июня, 15:14Политика
СФ одобрил закон о запрете подросткам открывать счета без согласия родителей
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, запрещающий подросткам в возрасте от 14 до 18 лет открывать банковские счета без согласия родителей, усыновителей или попечителей.
Новая норма закрепляется в части 2 Гражданского кодекса России. Согласие взрослого не будет требоваться при открытии счета несовершеннолетними, которые приобрели дееспособность в полном объеме в случае вступления в брак или эмансипации.
В настоящее время банки широко используют практику открытия счетов детьми без письменного согласия их законных представителей, объясняя это тем, что при открытии применяются правила о договоре банковского вклада, говорится в пояснительной записке к закону.
Нововведение позволит предотвратить совершение противоправных действий в отношении подростков с использованием их счетов. Закон вступит в силу с 1 августа этого года.
Ранее верхняя палата парламента одобрила закон о введении уголовной ответственности для дропперов – лиц, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги. Новыми положениями дополняется статья УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей".
Согласно документу, за передачу электронного средства платежа или доступа к нему другому лицу для осуществления неправомерных операций злоумышленнику могут грозить штраф, обязательные работы и даже лишение свободы.
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