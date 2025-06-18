СФ одобрил закон о запрете подросткам открывать счета без согласия родителей

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Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, запрещающий подросткам в возрасте от 14 до 18 лет открывать банковские счета без согласия родителей, усыновителей или попечителей.

Новая норма закрепляется в части 2 Гражданского кодекса России. Согласие взрослого не будет требоваться при открытии счета несовершеннолетними, которые приобрели дееспособность в полном объеме в случае вступления в брак или эмансипации.

В настоящее время банки широко используют практику открытия счетов детьми без письменного согласия их законных представителей, объясняя это тем, что при открытии применяются правила о договоре банковского вклада, говорится в пояснительной записке к закону.

Нововведение позволит предотвратить совершение противоправных действий в отношении подростков с использованием их счетов. Закон вступит в силу с 1 августа этого года.

Ранее верхняя палата парламента одобрила закон о введении уголовной ответственности для дропперов – лиц, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги. Новыми положениями дополняется статья УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей".

Согласно документу, за передачу электронного средства платежа или доступа к нему другому лицу для осуществления неправомерных операций злоумышленнику могут грозить штраф, обязательные работы и даже лишение свободы.