Сенатор Епифанова: с июня россиянам могут приостанавливать мелкие переводы на карту

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Частные мелкие поступления на банковские карты россиян и переводы от разных лиц могут быть приостановлены с 1 июня. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала cенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

Сенатор напомнила, что с этого месяца Росфинмониторинг получил право приостанавливать подозрительные операции граждан до 10 дней без решения суда. Это произойдет, если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег или финансировании экстремизма.

"Под ограничения могут подпасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты", – пояснила Епифанова.

Она объяснила это усилением контроля за движением средств в рамках борьбы с мошенниками и схемами с использованием чужих карт, то есть дропперства. При этом срок приостановления операций не должен превышать 10 дней. Однако, если до этого регулятор получил информацию от компетентных органов иностранного государства, то перевод могут заблокировать до 30 дней.

При этом Росфинмониторинг обязан проинформировать граждан о своем решении в тот же день. Если лицо попросит у регулятора основания приостановки операции, то Росфинмониторинг поставит гражданина в известность в течение 3 рабочих дней. При необходимости россияне также могут обжаловать решение регулятора через Центробанк или суд.

Для снижения возможных рисков сенатор посоветовала не делиться реквизитами карты, не принимать деньги от незнакомцев, а также заранее готовить документы, которые бы подтвердили денежный перевод. Кроме того, стоит заранее уведомлять банк о нетипичных действиях. Например, о поездке за границу.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о введении уголовной ответственности для дропперов. Новыми положениями дополняется статья 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").