СФ одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

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Совет Федерации одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Соответствующие изменения внесут в КоАП России.

За умышленный поиск в Сети заведомо экстремистских материалов гражданам будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы о VPN для физлиц предусмотрено административное наказание в размере от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч.

Для владельцев VPN-сервисов вводится ответственность за несоблюдение запрета на доступ к информационным ресурсам и неисполнение установленного порядка взаимодействия с Роскомнадзором.

Штрафы за такие нарушения составят от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч – для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч – для юрлиц. Повторные нарушения повлекут за собой штрафы от 100 до 200 тысяч рублей, от 200 до 300 тысяч, от 800 тысяч до 1 миллиона соответственно.

Кроме того, СФ одобрил штрафы за передачу другому лицу абонентского номера. За нарушение гражданам грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Также административная ответственность предусмотрена за передачу данных для регистрации и входа в личные аккаунты. За это предлагается установить штраф от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч – для индивидуальных предпринимателей, от 100 до 200 тысяч рублей – для юрлиц.

Как указано в примечаниях к статьям, административным нарушением не будет считаться безвозмездная кратковременная передача номера для использования в личных целях, как и передача данных для входа в личный кабинет другому лицу для правомерного использования.

Помимо этого, за непропуск автомобиля с нанесенными специальными цветографическими схемами, надписями, с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом грозит штраф от 7 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

Такое же наказание предусмотрено за непропуск автомобиля без нанесенных цветографических схем и надписей, с одновременно включенными проблесковыми маячками и спецсигналом, а также сопровождаемого им транспортного средства.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что россиян не будут наказывать за продажу аккаунтов в видеоигровых сервисах, если они этим занимаются без злого умысла. Ответственность будут нести только те люди и организации, которые рассматривают аккаунты цифровых сервисов как средство для совершения преступлений. По его словам, граждан не за что наказывать, если аккаунт используется для обхода западных санкций.