Депутат Горелкин: продажа игровых аккаунтов без злого умысла не приведет к наказанию

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Россиян не будут наказывать за продажу аккаунтов в видеоигровых сервисах, если они занимаются этим без злого умысла. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Ответственность будут нести только те граждане и организации, которые рассматривают аккаунты цифровых сервисов как средство для совершения различных преступлений", – отметил он в своем телеграм-канале.

Он объяснил, что россиян не за что наказывать, если аккаунт используется для обхода несправедливых санкций или ограничений западных платформ. Но формулировки в законопроекте заставили многих юристов занять осторожную позицию, что в итоге приведет к неизбежной трансформации рынка и повысит градус тревожности в геймерском сообществе.

"Конечно, любых злоупотреблений новой нормой закона хотелось бы избежать. Поэтому в случае его подписания нужно начинать формировать верный подход к правоприменению", – уверен парламентарий.

По его словам, подход нужно выработать превентивно, то есть на уровне консультаций между представителями игровых сервисов и правоохранительных органов, с участием юристов и экспертов.

Ранее ГД приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах за незаконную передачу абонентского номера и данных для входа в личные аккаунты. Граждан предлагается штрафовать от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлиц – от 100 до 200 тысяч. Также в тексте законопроекта фигурирует запрет на поиск в Сети экстремистских материалов и запрет рекламы VPN-сервисов,

