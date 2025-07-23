Глава Минцифры заявил, что умышленный поиск экстремистских материалов надо будет доказать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Правоохранительным органам надо будет доказывать умышленность поиска экстремистских материалов в интернете, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на совещании Владимира Путина.

Он уточнил, что теперь правоохранителям придется подтвердить информированность пользователя о том, что материалы носят экстремистских характер и включены в реестр. При этом Шадаев подчеркнул, что к обычным гражданам это не относится.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов, рекламу VPN-сервисов, незаконную передачу абонентского номера и данных для входа в личные аккаунты. Теперь за умышленный поиск подобных материалов, включенных в реестр, грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, был принят закон, запрещающий показывать фильмы и сериалы, в которых содержатся дискредитирующие традиционные духовно-нравственные ценности материалы. Таким лентам будет отказано в выдаче прокатных удостоверений. А если контент признают противоправным уже после выхода, владелец будет обязан удалить его в течение суток.