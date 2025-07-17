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17 июля, 13:32

Технологии

Песков призвал разъяснить проект о штрафах за поиск экстремизма в Сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По законопроекту о штрафах за поиск экстремистских материалов в Сети нужны более подробные объяснения на вопросы от людей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нужны просто объяснения (инициаторов проекта. – Прим. ред.) этой инициативы. Более подробные объяснения", – сказал представитель Кремля.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил штрафы за умышленный поиск в Сети экстремистских материалов и за получение доступа к ним. За такие деяния гражданам грозят штрафы от 3 до 5 тысяч рублей.

Поправки также вводят санкции за рекламу сервисов VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам. Для граждан штрафы составят от 50 до 80 тысяч рублей.

В ГД объяснили, что россиян не будут привлекать к ответственности за посещение запрещенных ресурсов с использованием VPN. Наказание предусмотрено для владельцев сервисов.

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