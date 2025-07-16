Сенатор Шейкин: россиян не будут штрафовать за вход в ресурсы при помощи VPN

Фото: depositphotos/prykhodov

Россиян не будут штрафовать за посещение запрещенных ресурсов с использованием VPN. Наказание предусмотрено для владельцев сервисов, пояснил зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин в разговоре с РИА Новости.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил штрафы за рекламу сервисов VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам. Согласно законопроекту, в случае правонарушения физическим лицам грозит штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам – от 80 до 150 тысяч, юрлицам – от 200 до 500 тысяч.

Помимо этого, проект предусматривает наказание за нарушения в работе с оборудованием, которые дают доступ к запрещенным ресурсам. Речь идет о владельцах VPN-устройств за неисполнение предписаний Роскомнадзора, напомнил Шейкин.

По его словам, к пользователям данный проект не относится в том случае, если они не распространяют VPN и не используют его в совершении противоправных действий.

Также сенатор прокомментировал положение того же законопроекта, которое предполагает штрафы за поиск в Сети экстремистских материалов и получение доступа к ним.

Посещение Instagram и Facebook (принадлежат Meta, деятельность компании запрещена и признана экстремистской в России) или заблокированной платформы Discord, подчеркнул Шейкин, не являются административным правонарушением. Таким образом, поправки не предусматривают прямую ответственность физических лиц, которые посещают заблокированные ресурсы.