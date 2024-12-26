Роскомнадзор опроверг информацию о штрафах за использование VPN

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В России в настоящее время не планируют вводить штрафы за использование VPN. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"В подобных предположениях есть грубая ошибка. Приказ не вводит и не может вводить штрафы. Указанный проект приказа Роскомнадзора не затрагивает вопросы использования VPN-сервисов", – приводит Агентство "Москва" заявление пресс-службы.

В ведомстве также призвали публиковать только проверенную информацию, в первую очередь о деятельности органов власти.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России могут ввести штрафы за использование VPN и других сервисов обхода блокировок. Как при этом уточняли юристы и IT-эксперты, подобные меры требуют доработки законодательной базы.

В свою очередь, первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко заявил, что в Госдуме не ведется обсуждение введения штрафов за использование VPN. По словам депутата, инициатива о таких штрафах не подходит к внесенным законопроектам.