Депутат Ющенко: в ГД не обсуждают вопрос введения штрафов за использование VPN

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Госдуме не ведется обсуждение введения штрафов за использование VPN в России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на первого зампреда комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Ющенко.

По словам депутата, инициатива о штрафах для россиян за обход блокировок не подходит к внесенным законопроектам.

"Сейчас очень много спекуляций и домыслов на предмет цифровых платформ, они генерируются с невероятной скоростью: то закроем, то прикроем, то оштрафуем", – отметил он.

Кроме того, ГД не обсуждала со специалистами технологический процесс в контексте этого вопроса. Для реализации инициативы потребуется уточнить механизм, чем парламентарии уже занимались на широкой дискуссии с профессионалами.

"Вот вам пришли штрафы, на основании чего? Это вопрос очень спорный и сложный. Поэтому на сегодняшний день я бы впереди паровоза не бежал, а все-таки дождался более реальной информации, исходящей из органов власти либо из законодательных органов", – добавил Ющенко.

Между тем появилась информация, что в России могут ввести штрафы за использование VPN и других сервисов обхода блокировок. Однако, уточняли юристы и IT-эксперты, это требует доработки законодательной базы.

По мнению экспертов, любые новые ограничения должны учитывать потребности бизнеса и специалистов в защищенных каналах связи, что потребует сбалансированного подхода к регулированию.