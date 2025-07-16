Сенатор Шейкин: россиян не будут штрафовать за вход в Instagram

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В случае принятия новых поправок в КоАП РФ россиян не будут штрафовать за посещение заблокированных ресурсов. Нововведение предусматривает наказание за намеренный поиск экстремистских материалов, объяснил первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по госстроительству одобрил штрафы за поиск в Сети экстремистских материалов и получение доступа к ним. Изменения включены в поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов. Штрафы составят от 3 до 5 тысяч рублей.

Шейкин уточнил, что посещение Instagram и Facebook (принадлежат Meta, деятельность компании запрещена и признана экстремистской в России), а также заблокированной платформы Discord не являются административным правонарушением. Таким образом, поправки не предусматривают прямую ответственность физических лиц, которые посещают заблокированные ресурсы.

"Обычный просмотр страниц, даже материалов иноагентов или сомнительных лиц, если они не включены в этот список (перечень экстремистских материалов Минюста. – Прим. ред.), не является нарушением", – подчеркнул сенатор.

Между тем в России может появиться штраф за передачу абонентского номера другому лицу. Соответствующий законопроект рассматривает комитет по госстроительству.

Согласно нововведению, штраф для физических лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 100 до 200 тысяч рублей.

Тем не менее передача номера другому лицу на непродолжительный срок и без оплаты не будет считаться административным правонарушением, если это делается для личных нужд.