Госдума одобрила штрафы за поиск экстремистских материалов

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Комитет Госдумы по госстроительству одобрил штрафы за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Новые рестрикции включены в поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект.

За умышленный поиск в интернете экстремистских материалов граждан будут штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

Поправки также вводят штрафы за рекламу сервисов VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам. Для граждан такие штрафы составят от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч.

Депутаты также предлагают ввести штрафы за незаконную передачу своего абонентского номера другому человеку. Данная мера необходима для борьбы с телефонными мошенниками. При передаче своего номера другому человеку граждан будут штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, юрлиц – от 100 до 200 тысяч, ИП – от 50 до 100 тысяч. Такими же штрафами будет наказываться передача данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам.

Кроме того, поправки предусматривают штрафы за использование виртуальных автоматических телефонных станций (АТС) или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона. Штрафы для граждан – от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч, для юридических – от 200 до 500 тысяч рублей.

Также будут наказывать за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. В частности, начнут штрафовать владельцев VPN-устройств за неисполнение предписаний Роскомнадзора. Сумма штрафов будет аналогична предыдущему правонарушению.

Наконец, документ также предлагает установить штрафы за нарушения обязанностей организаторов распространения информации в интернете, в том числе при отказе взаимодействовать с силовыми органами, а также за неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных.

Госдума также одобрила законопроект об усилении ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности.

Проект предполагает исключение условия в совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента") в течение одного года, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Вместо этого достаточно будет одного нарушения данного закона.

Ранее министерство цифрового развития России допустило обязательную маркировку контента, созданного с помощью нейросетей. Специалисты считают, что таким образом можно будет бороться с дипфейками и защищать граждан от недостоверной информации.