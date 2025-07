Суд оштрафовал Twitch, Pinterest, TikTok и Wikimedia на 24,5 млн руб

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Twitch Interactive, Pinterest Inc., Tik Tok Pte. Ltd и Wikimedia Foundation, Inc. на 24,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Сервисы Twitch, Pinterest и Tik Tok признаны виновными по части 3 статьи 13.50 КоАП РФ. Данная статья устанавливает ответственность за несоблюдение требований, предъявляемых к владельцам социальных сетей. В частности, это касается нарушения российских требований, например, по удалению запрещенного контента и взаимодействию с Роскомнадзором. Каждую компанию оштрафовали на 7 миллионов рублей.

Тем временем Wikimedia был назначен штраф в размере 3,5 миллиона рублей в соответствии с частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Административная ответственность по этой статье предусмотрена за неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы.

Ранее столичный суд дважды оштрафовал американскую корпорацию Apple на 3 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Одно из дел было рассмотрено в закрытом режиме, поскольку во время заседания разглашалась конфиденциальная информация, касающаяся работы сервисов и переписки внутри компании.