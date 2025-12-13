13 декабря, 17:45Происшествия
Короткое замыкание могло стать причиной пожара в здании аквапарка в Суздале
Фото: ТАСС/МЧС России
По предварительным данным, причиной пожара в здании аквапарка в Суздале стало короткое замыкание. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.
Там добавили, что по факту произошедшего была организована проверка.
Кровля аквапарка загорелась в Суздале на площади 150 квадратных метров.ЧП произошло по адресу улица Коровники, дом 45. Из здания было эвакуировано 210 человек. Пожар был локализован.
Ранее пожар произошел в двухэтажном здании Правобережного рынка в Санкт-Петербурге. Значительная пожарная нагрузка внутри объекта способствовала быстрому распространению огня, из-за чего возгоранию присвоили второй уровень сложности.
Сообщалось об одном пострадавшем мужчине, которого доставили в медучреждение. Также из здания были эвакуированы 100 человек. Позже стало известно об одном погибшем.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
