Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря, 17:30

Политика

Захарова заявила, что ЕС нарушает международное право, распоряжаясь активами РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Распоряжение суверенными активами России без ее согласия является противоправным актом, грубо нарушающим нормы международного права. Об заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о заморозке активов РФ со стороны ЕС. Ее комментарий размещен на сайте министерства.

"Брюссель тщательно скрывает, что расплачиваться за политические амбиции будут граждане стран ЕС. Наши ответные действия не заставят себя ждать", – подчеркнула она.

Захарова добавила, что конкретные ответные шаги уже реализуются. В частности, Банк России 12 декабря уведомил о подаче иска к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных ЦБ убытков.

По словам дипломата, политика Евросоюза в отношении России уже давно лишена здравого смысла и больше стала похожа на театр абсурда. А действия, направленные на причинение ущерба РФ, привели к экономическим проблемам в самой Европе.

Ранее Совет Евросоюза утвердил решение о бессрочном блокировании активов России. Согласно плану Еврокомиссии, данный шаг – первый этап для экспроприации активов. Вопрос об использовании российских активов для финансирования Украины должен быть рассмотрен и утвержден на предстоящем саммите ЕС, который запланирован на 18–19 декабря.

Кроме того, Совет Евросоюза принял решение не возвращать России замороженные активы, пока в ЕС "сохраняется риск ухудшения экономической ситуации". Таким образом, Европа может не вернуть средства даже после окончания конфликта на Украине.

Читайте также


политика

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика