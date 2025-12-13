Захарова заявила, что ЕС нарушает международное право, распоряжаясь активами РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Распоряжение суверенными активами России без ее согласия является противоправным актом, грубо нарушающим нормы международного права. Об заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о заморозке активов РФ со стороны ЕС. Ее комментарий размещен на сайте министерства.

"Брюссель тщательно скрывает, что расплачиваться за политические амбиции будут граждане стран ЕС. Наши ответные действия не заставят себя ждать", – подчеркнула она.

Захарова добавила, что конкретные ответные шаги уже реализуются. В частности, Банк России 12 декабря уведомил о подаче иска к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных ЦБ убытков.

По словам дипломата, политика Евросоюза в отношении России уже давно лишена здравого смысла и больше стала похожа на театр абсурда. А действия, направленные на причинение ущерба РФ, привели к экономическим проблемам в самой Европе.

Ранее Совет Евросоюза утвердил решение о бессрочном блокировании активов России. Согласно плану Еврокомиссии, данный шаг – первый этап для экспроприации активов. Вопрос об использовании российских активов для финансирования Украины должен быть рассмотрен и утвержден на предстоящем саммите ЕС, который запланирован на 18–19 декабря.

Кроме того, Совет Евросоюза принял решение не возвращать России замороженные активы, пока в ЕС "сохраняется риск ухудшения экономической ситуации". Таким образом, Европа может не вернуть средства даже после окончания конфликта на Украине.

