13 декабря, 19:58

Город

Модернизация газорегуляторного пункта "Силикатный" завершилась в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Модернизация газорегуляторного пункта "Силикатный" завершилась на северо-западе Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

"Силикатный" обеспечивает газоснабжение бытовых предприятий и жилого сектора районов Хорошёвский, Хорошёво-Мнёвники и Покровское-Стрешнево. Работы проводились без отключения потребителей от газоснабжения.

Специалисты возвели новый корпус и установили газорегуляторный пункт мощностью 110 тысяч кубометров в час. Он сделан из отечественных компонентов на собственном производстве АО "Мосгаз". Оборудование имеет высокую надежность и низкий уровень шума. Кроме того, специалисты модернизировали подводящие газопроводы, распределительные сети и системы газопотребления.

При этом новое сооружение было установлено на мощную фундаментальную плиту из-за сложной рельефной местности.

Ранее специалисты столичного комплекса городского хозяйства реконструировали газопровод низкого давления на улице Михельсона в Косино-Ухтомском районе. Работы стартовали в мае текущего года. В результате специалисты обновили участок газопровода, протяженность которого составляет более 2,6 километра.

"Новости дня": новый газопровод построят в Москве

