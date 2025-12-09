Форма поиска по сайту

09 декабря, 12:27

Газорегуляторный пункт "Академический" реконструирован на юго-западе Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты отремонтировали газорегуляторный пункт "Академический", расположенный на юго-западе столицы. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Решение о реконструкции было принято из-за длительного срока эксплуатации оборудования. В итоге все работы выполнены в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.

Специалисты установили здесь газорегуляторный шкаф мощностью свыше 1,6 тысячи кубометров в час. При этом оборудование изготовлено на собственном производстве "Мосгаза" из отечественных деталей. Теперь пункт имеет высокую степень надежности и обладает пониженным шумом. Также рабочие обновили подводящие газопроводы.

По словам Бирюкова, отремонтированный газорегуляторный пункт обеспечивает газоснабжение различных объектов в районах Академическом и Гагаринском.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию газопроводов низкого и среднего давления в Бескудниковском районе Москвы. Продолжительность работ составила почти три месяца, за которые эксперты заменили около 400 метров труб, диаметры которых варьировались между 110 и 315 миллиметрами.

