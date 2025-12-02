Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 09:42

Город

Газопровод реконструировали в Бескудниковском районе

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию газопроводов низкого и среднего давления в Бескудниковском районе Москвы. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Продолжительность работ составила почти три месяца, за которые эксперты заменили около 400 метров труб, диаметры которых варьировались между 110 и 315 миллиметрами.

В частности, на участке между Сигнальным проездом и Дубнинской улицей старые стальные трубы поменяли на современные полиэтиленовые. Отмечается, что их прочность и устойчивость к внешним воздействиям поспособствуют тому, что новый газопровод прослужит дольше.

В работе специалисты использовали метод открытой прокладки труб. Они строго следовали установленным нормам и правилам, учитывая особенности городской застройки. Причем в процессе реконструкции газопровод не отключался от снабжения.

Подчеркивается, что специалисты Мосгаза использовали материалы отечественного производства и тщательно проверяли качество сварных соединений с применением надежных методик. Результат соответствует высоким стандартам безопасности.

В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры Москвы соответствуют целям национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее специалисты приступили к строительству газопровода, который пройдет через районы Хорошёво-Мнёвники и Пресненский. Его длина составит примерно 1,5 километра.

Основная часть трубопровода – более 1,4 метра – будет проложена закрытым методом для снижения воздействия на город. Также это позволит не затронуть проезжие части и инженерные сети.

Читайте также


городЖКХ

Главное

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика