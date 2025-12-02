Газопровод реконструировали в Бескудниковском районе

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили модернизацию газопроводов низкого и среднего давления в Бескудниковском районе Москвы. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Продолжительность работ составила почти три месяца, за которые эксперты заменили около 400 метров труб, диаметры которых варьировались между 110 и 315 миллиметрами.

В частности, на участке между Сигнальным проездом и Дубнинской улицей старые стальные трубы поменяли на современные полиэтиленовые. Отмечается, что их прочность и устойчивость к внешним воздействиям поспособствуют тому, что новый газопровод прослужит дольше.

В работе специалисты использовали метод открытой прокладки труб. Они строго следовали установленным нормам и правилам, учитывая особенности городской застройки. Причем в процессе реконструкции газопровод не отключался от снабжения.

Подчеркивается, что специалисты Мосгаза использовали материалы отечественного производства и тщательно проверяли качество сварных соединений с применением надежных методик. Результат соответствует высоким стандартам безопасности.

В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры Москвы соответствуют целям национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее специалисты приступили к строительству газопровода, который пройдет через районы Хорошёво-Мнёвники и Пресненский. Его длина составит примерно 1,5 километра.

Основная часть трубопровода – более 1,4 метра – будет проложена закрытым методом для снижения воздействия на город. Также это позволит не затронуть проезжие части и инженерные сети.