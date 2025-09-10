Современный газопровод проложат в районах Хорошёво-Мнёвники и Пресненском

Фото: 123RF/kaiskynet

Специалисты построят газопровод высокого давления, который пройдет через районы Хорошёво-Мнёвники и Пресненский. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Длина газопровода составит примерно 1,5 километра. Основная его часть – более 1,4 метра – будет проложена закрытым методом для снижения воздействия на город. Также это нужно для того, чтобы не затронуть проезжие части и инженерные сети. Однако на некоторых участках, протяженность которых превышает 53 метра, работы будут проводиться открытым способом.

Во время строительства обустроят 9 подземных переходов. Для этого специалисты воспользуются технологией микротоннелирования – бестраншейный метод, который позволяет прокладывать трубы без вскрытия поверхности. Часть переходов планируется возвести в железобетонных футлярах диаметром 1,5 метра, а остальные – в стальных. Это поможет дополнительно защитить конструкции и увеличить срок службы газопровода.

Также будут установлены 2 запорных устройства, которые смогут постоянно следить за состоянием оборудования из центральной диспетчерской службы АО "Мосгаз".

Газопровод, который планируется достроить до лета следующего года, возводится с помощью новейшего оборудования и технологий, а также в строгом соответствии с требованиями безопасности. Работы проводятся в условиях плотной городской застройки, поэтому проекты должны быть четко выверены.

Срок службы нового газопровода составит свыше 40 лет. Данный проект поможет повысить надежность газоснабжения жилых домов, зданий социальных учреждений и иных городских объектов. Кроме того, это позволит сформировать резерв для последующего развития газовой сети столицы.

Ранее на юге Москвы был модернизирован крупный газорегуляторный пункт (ГРП) "Чертаново кв. 6–2". Данный объект обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Чертаново Центральное и Чертаново Северное.

Решение об обновлении ГРП было принято из-за длительной эксплуатации оборудования. Работы прошли в сжатые сроки без отключения горожан от газоснабжения. В рамках модернизации специалисты заменили старое оборудование на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью почти 2,4 тысячи кубометров в час.

