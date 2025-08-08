Реконструкция газопровода завершилась в Тимирязевском районе

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию участка газопровода в Тимирязевском районе столицы. Работы велись от Дмитровского шоссе до улицы Яблочкова, передает портал мэра и правительства Москвы.

За 8 месяцев специалисты проложили свыше 800 метров стальных трубопроводов, диаметры которых составляют 325, 630 и 820 миллиметров. Кроме того, они установили современное автоматизированное запорное устройство, что поможет сотрудникам Мосгаза перекрыть подачу газа менее чем за 1,5 минуты.

В рамках реконструкции были задействованы современные бестраншейные технологии, благодаря которым специалисты выполняют реконструкцию без масштабного разрытия поверхности. При работах они применили традиционную открытую прокладку, микротоннелирование и бурошнековое бурение.

Микротоннелирование представляет собой высокоточную технологию горизонтального бурения, при которой подземный тоннель прокладывают при помощи управляемого проходческого щита. Все работы проводятся из монтажных и приемных шахт.

При бурошнековом бурении специалисты используют метод бестраншейной прокладки, когда скважина формируется вращающимся винтом, который продвигается вперед и транспортирует грунт на поверхность.

Ожидается, что новый газопровод проработает более 40 лет.

С начала текущего года в Москве построили и обновили 72 километра газопроводов. Столица занимает лидирующую позицию среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая работа гарантирует надежное и безопасное газоснабжение потребителей, а также сокращает износ сетей.

