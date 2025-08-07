Более 70 км газопроводов построено и обновлено в Москве с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве 72 километра газопроводов реконструировано и обновлено с начала 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Столица занимает лидирующую позицию среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая работа гарантирует надежное и безопасное газоснабжение потребителей, а также сокращает износ сетей, отметил заммэра Петр Бирюков.

В ходе работ специалисты АО "Мосгаз" с помощью специальных приборов изучают техническое состояние труб, находят ржавые и поврежденные элементы. После этого выявленные нарушения целостности устраняются комбинированными способами. Специалисты обращаются к традиционному открытому методу прокладки труб и бестраншейным технологиям, используя исключительно отечественные материалы и технику.

В пресс-службе комплекса отметили, что такой способ устранения повреждений позволяет не отключать пользователям доступ к коммуникациям и исключает избыточное разрытие городской почвы.

В настоящее время продолжаются работы по оснащению сетей устройствами дистанционного перекрытия газа. С их помощью возможно остановить подачу газа за 1,5 минуты.

Ранее сообщалось, что в районе Сокольники специалисты завершили модернизацию 2,3 километра газопроводов низкого давления. Реконструкция затронула улицы Егерскую, Стромынку, Охотничью и Большую Остроумовскую.

Уточнялось, что специалисты применили сразу три способа прокладки – открытый, бурошнековое бурение и горизонтально направленное бурение. При этом каждый метод был адаптирован согласно особенностям участка работ.

Также в ближайшее время в столице планируется обновить системы газоснабжения в 467 домах. Бирюков подчеркивал, что работы завершены уже на 301 объекте.