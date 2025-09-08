В Москве модернизирован газорегуляторный пункт "Чертаново кв. 6–2"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Крупный газорегуляторный пункт (ГРП) "Чертаново кв. 6–2" модернизировали на юге Москвы, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Вице-мэр напомнил, что в городе проводится планомерная работа по обновлению ГРП, отвечающих за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. "Чертаново кв. 6–2" обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Чертаново Центральное и Чертаново Северное.

Решение об обновлении ГРП приняли в связи с длительной эксплуатацией газового оборудования. Работы прошли в сжатые сроки без отключения горожан от газоснабжения.

В рамках модернизации специалисты заменили старое оборудование на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью почти 2,4 тысячи кубометров в час. Он изготовлен из отечественных составляющих, имеет высокую степень надежности и низкий уровень шума, что соответствует требованиям безопасности.

Все ГРП в Москве обязательно оснащаются запорными устройствами, параметры работы которых контролируются диспетчерами. Это позволяет в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.

Тем временем в районе Сокольники сотрудники комплекса горхозяйства обновили свыше 2,3 километра газопроводов низкого давления. Новые конструкции появились на улицах Егерской, Стромынке, Охотничьей и Большой Остроумовской. Обновленные сети рассчитаны на эксплуатацию в течение более чем 40 лет.