Более миллиона газовых плит проверили в Москве с начала года

Фото: depositphotos/hamikus

Более миллиона газовых плит, почти 60% от общего числа, проверили сотрудники "Мосгаза" с начала года, сообщила пресс-служба комплекса горхозяйства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он уточнил, что во время проверок мелкие неполадки газовики устраняют на месте. При обнаружении серьезных нарушений они исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту.

Вопросам газовой безопасности уделяется особое внимание. В связи с этим каждый год проводится плановое техническое обслуживание всего газифицированного жилого фонда города.

Как напомнили в комплексе, срок службы газовой плиты в среднем составляет 10–12 лет. После этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духовки. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, поэтому нужна замена.

Более того, оборудование должно быть оснащено системой "газ-контроль". Она приостанавливает подачу газа, если огонь в горелке потух. Ответственность за содержание в нормативном состоянии и замену газового оборудования несет собственник или наниматель жилья.

Информация о датах и времени проведения проверок заранее публикуются на сайте "Мосгаза", размещаются на информационных стендах в подъездах и во дворах домов.

В этом году в 467 жилых зданиях обновят системы газоснабжения в рамках программы капремонта. Для этого применяются современные технологии, в том числе шаровые запорные краны с тремя степенями защиты от случайного открытия.

Также специалисты устанавливают гибкую подводку из нержавеющей стали с ПВХ-покрытием и диэлектрической вставкой, чтобы исключить ЧП при появлении блуждающих токов.