Более 80 тысяч заявок москвичей выполнила служба сервиса газовиков за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 83 тысяч жителей столицы направили заявки в службу поддержки АО "Мосгаз" с начала года. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Горожане могут обращаться в АО "Мосгаз" для решения различных вопросов по телефону, онлайн или лично. Руководитель столичного департамента ЖКХ Раис Чигликов отметил, что в этом году число заявок, поступивших от жителей столицы, выросло. По его словам, это говорит о растущем доверии горожан к работе газового хозяйства Москвы.

Чигликов рассказал, что за последние полгода служба поддержки АО "Мосгаз" приняла свыше 69 тысяч звонков, из которых более 56 тысяч обращений связаны с вопросами общего характера – подачей заявок на ремонт или техническим обслуживанием газового оборудования. Еще примерно 12,4 тысячи сообщений было выслано в группу по технологическому присоединению, в том числе по вопросам газификации и выполнения действующих договоров.

Кроме того, за последние полгода в службу "Одно окно" обратились свыше 14,5 тысячи человек, из которых примерно 6 тысяч горожан посетили инженерный центр АО "Мосгаз", а еще около 8,5 тысячи москвичей воспользовались электронными каналами. В основном они подавали заявки на газификацию частных домов в ТиНАО, выдачу справок, установку и замену газового оборудования, а также утверждение документации по объектам строительства и реконструкции.

Жители столицы могут получить консультацию по всем вопросам с помощью электронной почты coo@mos-gaz.ru и телефону 8 (495) 660⁠-72⁠-66. Также для горожан работает горячая линия 8 (800) 700⁠-71⁠-04. Туда можно позвонить в будние дни с 08:00 до 17:00. По вопросам сервисного обслуживания можно обращаться ежедневно с 08:00 до 20:00. Для жителей ТиНАО открыт отдельный номер 8 (495) 660⁠-20⁠-06.

В Москве с начала года было проверено свыше 640 тысяч газовых плит, что превысило 35% от их общего числа. Всего в столице газовые плиты используют более 1,8 миллиона семей. За поддержание оборудования в исправном состоянии и его замену отвечает владелец или арендатор жилого помещения.

