Более 640 тысяч газовых плит проверены в Москве с начала 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 640 тысяч газовых плит проверили специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) в Москве в начале 2025 года, что превысило 35% от их общего числа, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы", – цитирует его телеграм-канал КГХ.

Как уточнили в ведомстве, при обнаружении мелких неполадок специалисты оперативно устраняют их на месте. В случае выявления серьезных нарушений газовики сначала исключают угрозу безопасности, а после дают советы по дальнейшему использованию техники и ремонту.

Всего в столице газовые плиты используют более 1,8 миллиона семей. За поддержание оборудования в исправном состоянии и его замену отвечает владелец или арендатор жилого помещения.

Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10–12 лет. По истечении этого времени происходит износ газовых кранов, деформация рассекателей горелок и нарушение теплоизоляции духового шкафа. В таком случае дальнейшая эксплуатация таких приборов становится небезопасной и требует замены.

В ведомстве подчеркнули, что каждая газовая плита должна быть оснащена системой "газ-контроль". Она автоматически останавливает подачу газа, если пламя в горелке гаснет.

С информацией о датах и времени проверок газового оборудования горожане могут ознакомиться на сайте АО "Мосгаз", а также на информационных стендах в подъездах и дворах многоквартирных домов, заключили в комплексе.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона об обязанности собственников и арендаторов жилых помещений в многоквартирном доме обеспечивать доступ газовщиков к внутриквартирному оборудованию.

Если собственник или арендатор жилья откажется впускать в помещение, то специализированная организация может обратиться в суд с заявлением, чтобы обязать предоставить доступ для проведения работ. Принятие данных норм позволит своевременно обеспечивать доступ газовщиков к оборудованию, что будет способствовать безопасности его эксплуатации.