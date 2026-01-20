Экипаж МКС "проплыл" через полярное сияние

Видео: телеграм-канал "Космонавт Сергей Кудь-Сверчков"

Мощная магнитная буря, прошедшая в ночь на 20 января, вызвала полярное сияние с редким красным свечением. Оно наблюдалось на больших высотах, и экипажу Международной космической станции (МКС) показалось, что они проплывают прямо сквозь него, рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков в своем телеграм-канале.

"Вчерашнее северное сияние было настолько интенсивным, что вместе с зеленым, обычно едва видным, проявилось и красное свечение... Вчера с самой мощной бурей за два десятилетия красного свечения было предостаточно", – указал Кудь-Сверчков в описании к видеоролику.

Космонавт пояснил, что зеленое свечение создают атомы кислорода на высотах около 100 километров, а красное – на высоте 300–400 километров. Для более высоких и разряженных слоев атмосферы требуется значительно больше энергии, поэтому красный цвет при полярных сияниях наблюдается нечасто.

Кудь-Сверчков также добавил, что сияние было заметно даже при пролете над Ближним Востоком, хотя в этих широтах авроральный овал обычно выражен слабо.

Сильная магнитная буря началась вечером 19 января. Ночью 20-го числа она усилилась до уровня G4, однако спустя время упала до G1. Причиной ее возникновения стал удар облака плазмы от вспышки класса Х, произошедшей 18-го числа.

Вместе с тем в "Роскосмосе" сообщали, что повышенные геомагнитные возмущения не повлияли на работу МКС, а российский экипаж продолжает работать штатно по программе полета.