Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 20:31

Наука

Экипаж МКС "проплыл" через полярное сияние

Видео: телеграм-канал "Космонавт Сергей Кудь-Сверчков"

Мощная магнитная буря, прошедшая в ночь на 20 января, вызвала полярное сияние с редким красным свечением. Оно наблюдалось на больших высотах, и экипажу Международной космической станции (МКС) показалось, что они проплывают прямо сквозь него, рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков в своем телеграм-канале.

"Вчерашнее северное сияние было настолько интенсивным, что вместе с зеленым, обычно едва видным, проявилось и красное свечение... Вчера с самой мощной бурей за два десятилетия красного свечения было предостаточно", – указал Кудь-Сверчков в описании к видеоролику.

Космонавт пояснил, что зеленое свечение создают атомы кислорода на высотах около 100 километров, а красное – на высоте 300–400 километров. Для более высоких и разряженных слоев атмосферы требуется значительно больше энергии, поэтому красный цвет при полярных сияниях наблюдается нечасто.

Кудь-Сверчков также добавил, что сияние было заметно даже при пролете над Ближним Востоком, хотя в этих широтах авроральный овал обычно выражен слабо.

Сильная магнитная буря началась вечером 19 января. Ночью 20-го числа она усилилась до уровня G4, однако спустя время упала до G1. Причиной ее возникновения стал удар облака плазмы от вспышки класса Х, произошедшей 18-го числа.

Вместе с тем в "Роскосмосе" сообщали, что повышенные геомагнитные возмущения не повлияли на работу МКС, а российский экипаж продолжает работать штатно по программе полета.

Повышенные геомагнитные возмущения не повлияли на работу МКС

Читайте также


наука

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика