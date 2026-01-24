Форма поиска по сайту

24 января, 13:26

Происшествия

Вторая пострадавшая после взрыва в учебном центре МВД Коми скончалась в больнице

Фото: ТАСС/Наталия Казаковцева

Вторая пострадавшая в центре профподготовки МВД в Коми скончалась в больнице, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

"Первая пострадавшая скончалась ранее, остальные пациенты продолжают лечение в клиниках", – цитирует ТАСС.

Сам инцидент произошел 15 января. После хлопка в центре профподготовки начался пожар, позже его ликвидировали. Всего пострадали 20 человек.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за непрофессиональных действий одного из преподавателей. Оказалось, что он дал разрешение на занятия в помещении актового зала, зная, что там ведутся ремонтные работы и находятся легковоспламеняющиеся и строительные материалы.

Позже преподавателю центра Владимиру Опарину было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Его задержали и отправили под домашний арест. Также суд заключил под стражу начальника учебного центра Антона Дашевского после взрыва в учреждении.

Пострадавшая при взрыве в учебном центре МВД в Коми умерла в больнице

