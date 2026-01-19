Суд арестовал начальника учебного центра МВД в Сыктывкаре после инцидента со взрывом

Фото: ТАСС/Наталия Казаковцева

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику учебного центра профподготовки МВД в Сыктывкаре Антону Дашевскому после взрыва в учреждении. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Как уточнили в СК РФ по региону, он обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Под стражей мужчина будет находиться до 15 марта включительно.

Потерпевшими в результате взрыва были признаны свыше 30 человек. 20 из них госпитализированы, одна пострадавшая скончалась от отравления угарным газом и полученных ожогов.

Инцидент произошел 15 января. После хлопка в центре профподготовки МВД начался пожар, охвативший 340 квадратных метров. Позже его ликвидировали.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за непрофессиональных действий одного из преподавателей. Оказалось, что он дал разрешение на занятия в помещении актового зала, зная, что там ведутся ремонтные работы и находятся легковоспламеняющиеся и строительные материалы.

Позже преподавателю центра Владимиру Опарину было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Его задержали и отправили под домашний арест.