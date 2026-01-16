Причиной ЧП в центре МВД Сыктывкара стали действия преподавателя

Фото: ТАСС/Наталия Казаковцева

Причиной возгорания в центре МВД Сыктывкара в Коми, предварительно, стали непрофессиональные действия одного из преподавателей. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального УМВД.

"Во время проведения учебных занятий в одном из помещений центра возник пожар, в результате чего пострадали слушатели. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

В связи с этим глава МВД по Коми Андрей Сицский отстранил от исполнения обязанностей начальника регионального центра профподготовки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве подчеркнули, что виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке.

В свою очередь, в пресс-службе СУ Следственного комитета России по республике уточнили, что один из преподавателей учреждения в ходе планового занятия привел в действие учебно-имитационную гранату.

ЧП произошло в Сыктывкаре 15 января. В одном из помещений центра профподготовки МВД раздался хлопок, после которого загорелась кровля здания. Площадь пожара составила 340 квадратных метров, спустя время его удалось ликвидировать.

В больницы были доставлены 18 человек. Согласно последней информации, 9 из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. По факту случившегося возбудили уголовное дело.