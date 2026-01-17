Начальник учебного центра МВД в Сыктывкаре задержан по делу об инциденте с гранатой

Фото: ТАСС/Наталия Казаковцева

Начальник учебного центра профподготовки МВД в Сыктывкаре задержан по делу об инциденте с гранатой, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

В ведомстве отметили, что в ходе расследования были получены данные о превышении начальником центра должностных полномочий. Он дал разрешение на проведение занятия в помещении актового зала, зная, что там проводятся ремонтные работы и находятся легковоспламеняющиеся и строительные материалы. Это нарушает технику и правила безопасности.

Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

ЧП в Сыктывкаре произошло 15 января. В помещении центра профподготовки МВД раздался хлопок, после чего возник огонь на крыше здания. Площадь возгорания составила 340 квадратных метров, позже его ликвидировали. В результате инцидента пострадали 20 человек, шестеро из них переведены в медучреждения Москвы.

Преподавателю центра Владимиру Опарину предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Его задержали. В субботу, 17 января, его отправили под домашний арест.

