16 января, 15:24

Происшествия

Количество пострадавших при ЧП в здании МВД в Сыктывкаре выросло до 20

Фото: ТАСС/прокуратура Республики Коми

Количество пострадавших при взрыве и возгорании в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре выросло до 20, сообщили в Следственном комитете по Республике Коми.

Допрашиваются свидетели произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, произведена выемка документации, которая имеет значение для следствия.

Инцидент произошел 15 января. В одном из помещений центра раздался хлопок, после которого загорелась кровля. Площадь возгорания составила 340 квадратных метров, позже пожар был ликвидирован.

По данным регионального Минздрава, девять пострадавших находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. К работе на месте ЧП были привлечены следователи и следователи-криминалисты.

Подозреваемый в настоящий момент задержан. Им оказался один из преподавателей учреждения, который в ходе занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату.

