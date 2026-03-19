Футболисту "Галатасарая" Лангу оторвало часть пальца в матче с "Ливерпулем"

Футболисту турецкого "Галатасарая" Ноа Лангу оторвало часть пальца во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем", передает "Газета.ру".

Инцидент произошел на 75-й минуте игры на стадионе "Энфилд". Ланг столкнулся с рекламным щитом, после чего его палец оказался зажат между этой конструкцией и ограждением трибун.

Врачи несколько минут оказывали спортсмену помощь, а затем унесли его на носилках. Футболист держал руки поднятыми, также он дышал кислородом из баллона, чтобы не потерять сознание от шока и боли. Вместо него на поле вышел Мауро Икарди.

По данным турецких СМИ, у Ланга частично оторвана фаланга от основания пальца, из-за чего ему предстоит срочная операция.

Матч между "Галатасараем" и "Ливерпулем" состоялся 18 марта и завершился победой последних со счетом 4:0. Это позволило английскому клубу выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

