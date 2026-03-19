19 марта, 09:49

Спорт

Футболисту "Галатасарая" Лангу оторвало часть пальца в матче с "Ливерпулем"

Фото: AP Photo/Jon Super

Футболисту турецкого "Галатасарая" Ноа Лангу оторвало часть пальца во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем", передает "Газета.ру".

Инцидент произошел на 75-й минуте игры на стадионе "Энфилд". Ланг столкнулся с рекламным щитом, после чего его палец оказался зажат между этой конструкцией и ограждением трибун.

Врачи несколько минут оказывали спортсмену помощь, а затем унесли его на носилках. Футболист держал руки поднятыми, также он дышал кислородом из баллона, чтобы не потерять сознание от шока и боли. Вместо него на поле вышел Мауро Икарди.

По данным турецких СМИ, у Ланга частично оторвана фаланга от основания пальца, из-за чего ему предстоит срочная операция.

Матч между "Галатасараем" и "Ливерпулем" состоялся 18 марта и завершился победой последних со счетом 4:0. Это позволило английскому клубу выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Ранее нападающий сборной Замбии по футболу Патсон Дака чуть не сломал шею во время празднования гола в матче Кубка африканских наций против команды Мали. Он попытался сделать колесо, но ударился головой о газон. После этого он смог подняться и продолжить праздновать забитый мяч.

Читайте также


Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

