Футболист Асамоа сломал шею во время матча в Китае

Полузащитник футбольного клуба "Гуанси Пингго" Сэмюэл Асамоа сломал шею во время матча в Китае, сообщает The Daily Telegraph.

По данным журналистов, футболист ударился головой о светодиодное табло после того, как соперник его толкнул. Спортсмен пропустит все оставшиеся игры этого сезона, уточнили в пресс-службе клуба.

В настоящее время Асамоа восстанавливается после операции, его состояние оценивается как стабильное.

Отмечается, что рекламный щит был установлен в трех метрах от поля в соответствии с международными стандартами. Толкнувший Асамоа футболист после инцидента получил желтую карточку.

Ранее в Испании умер 19-летний голкипер клуба "Колиндрес" Рауль Рамирес. Во время матча он получил травму, которая привела к двум остановкам сердца. Спортсмену попытался помочь тренер команды Рафа де ла Пенья, однако через некоторое время вратарь скончался в одной из больниц.