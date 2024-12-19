Вратарю ПСЖ Доннаруме наложили десять швов после удара в лицо во время матча

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Вратарю футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумме наложили десять швов на лицо после того, как он получил удар по голове во время матча французского чемпионата по футболу против "Монако". Об этом сообщает News.ru со ссылкой на RMC Sport.

Защитник "Монако" Стефан Синго случайно попал по лицу Доннарумме шипами бутсы, распоров ему правую щеку.

"Джанлуиджи Доннарумма сегодня вечером вернется в Париж вместе с командой. Завтра он пройдет медицинское обследование и ему придется сохранять покой и проходить лечение в течение нескольких дней", – рассказали в ПСЖ.

Ранее экс-игрок сборной Австрии, футболист клуба "Рапид" Гвидо Бургшталлер получил перелом черепа после нападения в Вене. На спортсмена напал неизвестный в центре столицы Австрии. В связи с полученной травмой Бургшталлер не сможет выступать за клуб несколько месяцев.