FIFA утвердила проведение матчей чемпионата мира 2030 года в шести странах

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Международная федерация футбола (FIFA) объявила места проведения чемпионата мира по футболу 2030 года. Турниры пройдут в шести странах на трех континентах, передает ТАСС.

Основными хозяевами чемпионата станут Испания, Португалия и Марокко. При этом первые три игры состоятся в Аргентине, Парагвае и Уругвае.

Кроме того, чемпионат мира – 2034 пройдет в Саудовской Аравии. Из-за особенностей климата мундиаль проведут зимой, так же, как и чемпионат мира – 2022, который состоялся в декабре в Катаре.

Действующим победителем чемпионата мира по футболу является сборная Аргентины, которая в финальной встрече мундиаля победила сборную Франции в серии послематчевых пенальти.

В свою очередь, чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Первые отборочные туры состоятся в марте 2025 года, а в финальную часть ЧМ выйдут лишь 16 команд из Европы.

Причем сборная РФ по футболу не вошла в список участников жеребьевки квалификационного раунда. Европейские сборные оказались распределены на 5 корзин. Финальная жеребьевка пройдет 13 декабря.