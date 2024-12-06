Аргентинский футболист Месси обратился к болельщикам "Барселоны"

Фото: AP Photo/Gustavo Garello

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси обратился к фанатам "Барселоны", где играл большую часть своей карьеры. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Mundo Deportivo, которое процитировало заявление спортсмена.

Он заявил, что очень скучает по болельщикам испанского футбольного клуба. Игрок также выразил надежду на то, что в скором времени он увидится с фанатами "Барселоны".

"Вы должны гордиться тем, что являетесь частью лучшего клуба в мире", – добавил Месси.

Месси является наиболее титулованным обладателем "Золотого мяча". Он получал награду восемь раз за карьеру в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

