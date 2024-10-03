Месси выиграл чемпионат MLS и завоевал 46-й титул в карьере

Фото: AP Photo/Jay LaPrete

Аргентинский нападающий Лионель Месси в составе американского футбольного клуба "Интер Майами" одержал победу над командой "Коламбус Крю" в матче регулярного чемпионата Major League Soccer (MLS) и досрочно получил награду "Щит болельщиков", передает "Газета.ру".

Встреча, в ходе которой Месси забил дважды, закончилась со счетом 3:2 в пользу "Интер Майами". Третий мяч в ворота "Коламбус Крю" оформил Луис Суарес. В составе "Коламбус Крю" голами отметились Диего Росси и Кучо.

Победа в матче позволила "Интер Майами" досрочно завоевать награду победителя регулярного чемпионата "Щит болельщиков". Для Месси эта награда стала 46-й в карьере. Его команда набрала за сезон 68 очков. "Коламбус" по итогам чемпионата занял третье место (57 очков), на второй строчке – "Лос-Анджелес Гэлакси" (58 очков).

Месси перешел в "Интер Майами", который выступает в MLS, летом 2023 года. 20 августа прошлого года он завоевал свой первый трофей в Америке, Кубок Лиги.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды. В испанском клубе "Барселоне" футболист выступал с 2003 по 2021 год.

Ранее UEFA оштрафовал "Барселону" за использование болельщиками баннера в нацистском стиле во время общего этапа матча Лиги чемпионов против "Монако". Согласно решению UEFA, клуб не сможет продавать билеты на следующий выездной матч в Лиге чемпионов, он также был оштрафован на 10 тысяч евро.