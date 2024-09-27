UEFA оштрафовал "Барселону" за фанатский баннер в нацистском стиле

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UEFA оштрафовал каталонский футбольный клуб "Барселона" за использование болельщиками баннера в нацистском стиле во время общего этапа матча Лиги чемпионов против "Монако", сообщает Associated Press.

Согласно решению UEFA, клуб не сможет продавать билеты на следующий выездной матч в Лиге чемпионов, он также был оштрафован на 10 тысяч евро.

В матче, который состоялся 19 сентября, "Барселона" уступила "Монако" со счетом 1:2. Во время игры над стадионом был поднят черный флаг с надписью "Хайль Флик". Главным тренером каталонцев является немец Ханс-Дитер Флик.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал московский "Спартак" за использование пиротехники болельщиками на 10 тысяч рублей. Инцидент произошел в Москве 14 марта на матче плей-офф "Пути Российской Премьер-лиги (РПЛ)" Кубка России с "Оренбургом".