Tasnim: трех участников январских протестов казнили в Иране

Трех человек, причастных к январским протестам и убийству сотрудников правоохранительных органов, казнили в Иране, передает агентство Tasnim.

По версии следствия, в январе осужденные атаковали правоохранителей различными видами холодного оружия, в том числе ножами и мачете. Два офицера погибли.

Впоследствии участникам убийства предъявили обвинения. Их преступления классифицировали как действия в интересах Израиля и США, направленные на дестабилизацию обстановки в стране. Казнь через повешение состоялась 19 марта в городе Кум.

Беспорядки в Иране вспыхнули в декабре 2025 года из-за девальвации местной валюты, вызвавшей рост цен. Спустя время протесты переросли в столкновения с полицией и приобрели политический характер.

