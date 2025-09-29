Голкипер Рамирес умер после удара головой во время матча в Испании

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/cd_colindres_emf

В Испании скончался 19-летний голкипер футбольного клуба "Колиндрес" Рауль Рамирес, получивший во время матча травму. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Матч чемпионата пятой испанской лиги состоялся в Сантандере. Вратарь получил травму во время игрового эпизода, что привело к двум остановкам сердца.

Голкиперу попытался помочь тренер команды Рафа де ла Пенья, имеющий квалификацию в сфере физического воспитания. Спустя время футболист умер в реанимационном отделении одной из местных больниц.

В связи с произошедшим RFCF объявила трехдневный траур. Спортсмена будут чтить минутой молчания на всех матчах на следующей неделе. Семье, друзьям и клубу "Колиндрес" были выражены глубочайшие соболезнования.