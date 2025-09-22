Игрок Ночной хоккейной лиги Карташов умер во время матча

Фото: телеграм-канал "Ночная хоккейная лига | Москва"

Игрок любительской хоккейной команды "Люблино" Василий Карташов умер на матче регионального этапа в дивизионе "Лига надежды" в 21 сентября. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Ночной хоккейной лиги.

В НХЛ рассказали, что Карташов плохо себя почувствовал во время игры с командой "Белые Медведи ЕР". На помощь спортсмену пришли дежурные медики и реанимационная бригада. Однако, несмотря действия специалистов, хоккеист умер.

Лига выразила слова соболезнования родным и близким Карташова. В пресс-службе подчеркнули, что смерть спортсмена стала шоком не только для одноклубников, но и для всей хоккейной семьи.

"Невосполнимая потеря, большая беда, боль от которой навсегда останется в наших сердцах", – заявили в НХЛ.

Карташову было 52 года. В команде "Люблино" он выступал с 2016 года на позиции защитника.