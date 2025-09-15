Итальянский мотогонщик Коттини скончался от полученных во время гонки травм

Фото: youtube.com/manilamany2952

39-летний итальянский мотогонщик Габриэле Коттини скончался от полученных во время гонки травм. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Федерацию мотоциклетного спорта Италии.

Инцидент произошел во время гоночного заезда Dunlop Cup 600 на трассе в Кремоне. Прибывшие на место врачи оказали Коттини первую помощь и доставили его в больницу. Несмотря на это, спасти мужчину не удалось.

В связи с произошедшим организаторы мероприятия решили не проводить празднование на подиуме.

"Память о Габриэле Коттини будет жить в наших сердцах", – сказано в заявлении федерации.

Ранее 16-летний спортсмен Ноа Сартис скончался во время велогонки, которая проводилась на северо-западе Франции. Во время соревнования у молодого человека случился сердечный приступ, в результате чего он упал на землю.

Спасатели попытались оказать помощь французскому спортсмену, однако тот умер. Организаторы после произошедшего отменили велогонку для взрослых, которая должна была пройти в этот же день.

