Во Франции 16-летний спортсмен умер во время велогонки

Фото: 123RF/storyimage

16-летний спортсмен Ноа Сартис скончался во время велогонки, которая проходила на северо-западе Франции. Об этом сообщает RT со ссылкой на RMC Sport.

Подросток выступал в турнире в возрастной категории до 17 лет. Журналисты выяснили, что во время соревнования у молодого человека случился сердечный приступ, в результате чего он упал на землю.

Спасатели попытались оказать помощь французскому спортсмену, однако тот умер. Организаторы после произошедшего отменили велогонку для взрослых, которая должна была пройти в этот же день.

Ранее 35-летний итальянский атлет Маттиа Селла скончался на глазах у семьи во время забега CorrinConca di Thiene. Трагедия произошла на 11-м этапе марафона, который включал восьмикилометровый маршрут.

После финиша Селла прислонился к ограждению, после чего внезапно потерял сознание. Изначально врачи предположили, что у него понизился уровень сахара в крови или он просто почувствовал слабость. Однако затем бегун перестал реагировать на внешние раздражители и дышать.

