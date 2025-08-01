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01 августа, 19:01

Спорт

Итальянский спортсмен Селла умер в возрасте 35 лет после пересечения финишной черты

Фото: 123RF/chalabala

Итальянский атлет Маттиа Селла скончался на глазах у семьи после того, как пересек финишную черту в забеге CorrinConca di Thiene. Об этом сообщает издание Corrieredelveneto.

Спортсмену было 35 лет. Трагедия произошла на 11-м этапе забега, который включал восьмикилометровый маршрут.

После финиша Селла прислонился к ограждению, после чего внезапно потерял сознание. Изначально врачи предположили, что у него понизился уровень сахара в крови или он просто почувствовал слабость. Однако затем бегун перестал реагировать на внешние раздражители и дышать.

Реанимационные действия начались незамедлительно и продолжались до прибытия скорой помощи. Медики боролись за жизнь Селлы в течение 40 минут, но их усилия не увенчались успехом.

Ранее в Нижнем Новгороде во время соревнований на открытой воде X-Waters Volga умер пловец из Москвы Дмитрий Ионов. Трагедия произошла на завершающем этапе заплыва, когда спортсмен почувствовал себя плохо, потерял сознание и был доставлен в больницу, где скончался в реанимации.

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