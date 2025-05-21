Бывший хоккеист "Металлурга" Кирилл Лебедев умер в 33 года

Фото: телеграм-канал ХК "Металлург"

Умер бывший нападающий магнитогорского "Металлурга" Кирилл Лебедев. Ему было 33 года, сообщили в телеграм-канале хоккейного клуба.

За время своей карьеры Лебедев в том числе выступал за "Металлург-2", "Стальных Лисов" и другие клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

В составе "Стальных Лис" он стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), а с новокузнецким "Металлургом-2" заработал золотые медали чемпионата ВХЛ.

Хоккейный клуб "Металлург" выразил соболезнования родным и близким спортсмена.