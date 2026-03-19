Звезда американского реалити-шоу Дуггар задержан за домогательства к ребенку

Звезда популярного американского реалити-шоу "19 детей и это не предел" Джозеф Дуггар задержан по подозрению в домогательствах к 9-летней девочке, сообщает RadarOnline.

Он был задержан на территории штата Арканзас. Офис шерифа округа Бей предъявил Дуггару обвинения в непристойном и развратном поведении, связанном с незаконной сексуальной деятельностью с несовершеннолетней.

Жертва – 14-летняя девочка, но в момент совершения преступления ей было 9 лет. Предполагается, что это могло произойти во время ее отдыха с семьей в Панама Сити Бич, где также находился Дуггар. Пострадавшая не сразу рассказала родителям о случившемся, из-за чего ее отец обратился к правоохранителям только в марте этого года.

По данным СМИ, арест произошел через 5 лет после того, как старшему брату звезды были предъявлены обвинения в получении, хранении и распространении детской порнографии.

Известно, что у Дуггара есть жена и трое детей. Кроме того, ходили слухи, что пара стала родителями в четвертый раз.

Ранее экс-воспитателю Тугулымского детского дома в Свердловской области было назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима, 1 года 6 месяцев ограничения свободы и лишения права работать в педагогике на 5 лет.

Его осудили по статьям, которые предусматривают развратные действия без насилия, незаконное изготовление порнографии через интернет и вовлечение несовершеннолетних в создание порнографических материалов.

