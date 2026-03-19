19 марта, 11:57

Шоу-бизнес

Звезда американского реалити-шоу Дуггар задержан за домогательства к ребенку

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/littleduggarfamily

Звезда популярного американского реалити-шоу "19 детей и это не предел" Джозеф Дуггар задержан по подозрению в домогательствах к 9-летней девочке, сообщает RadarOnline.

Он был задержан на территории штата Арканзас. Офис шерифа округа Бей предъявил Дуггару обвинения в непристойном и развратном поведении, связанном с незаконной сексуальной деятельностью с несовершеннолетней.

Жертва – 14-летняя девочка, но в момент совершения преступления ей было 9 лет. Предполагается, что это могло произойти во время ее отдыха с семьей в Панама Сити Бич, где также находился Дуггар. Пострадавшая не сразу рассказала родителям о случившемся, из-за чего ее отец обратился к правоохранителям только в марте этого года.

По данным СМИ, арест произошел через 5 лет после того, как старшему брату звезды были предъявлены обвинения в получении, хранении и распространении детской порнографии.

Известно, что у Дуггара есть жена и трое детей. Кроме того, ходили слухи, что пара стала родителями в четвертый раз.

Ранее экс-воспитателю Тугулымского детского дома в Свердловской области было назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима, 1 года 6 месяцев ограничения свободы и лишения права работать в педагогике на 5 лет.

Его осудили по статьям, которые предусматривают развратные действия без насилия, незаконное изготовление порнографии через интернет и вовлечение несовершеннолетних в создание порнографических материалов.

Читайте также


Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

