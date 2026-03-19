19 марта, 11:53

Общество

Количество запретов на выезд за рубеж за год увеличилось на 41,5%

Число постановлений судебных приставов о запрете на выезд за границу из России из-за задолженностей возросло в 1,4 раза за минувший год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласно данным ведомства, к 1 января 2026 года общее количество таких дел достигло 8,9 миллиона, что на 41,5% оказалось больше по сравнению с показателем предыдущего года – 6,3 миллиона. При этом в 2023-м их было 6,5 миллиона.

Порядка 375 тысяч москвичей не смогли выехать за границу перед Новым годом из-за долгов, рассказывали ранее в пресс-службе ГУ ФССП по столице. Постановления снимаются только после полного погашения задолженности.

Причем данный процесс, как поясняли в ведомстве, включает несколько этапов, среди которых межведомственное взаимодействие. В связи с этим перед поездкой за границу гражданам рекомендовали проверять отсутствие долгов.

Ограничения на выезд за рубеж распространяются на людей, чьи долги по алиментам составляют 10 и более тысяч рублей, указывал юрист Илья Русяев. Пороги для введения соответствующих запретов, по его словам, четко прописаны в законе.

При этом запрещение на пересечение границы вводится при достижении какой-либо суммы долга не автоматически, а через процедуру в рамках исполнительного производства. То есть судебный пристав-исполнитель выносит постановление о временном ограничении выезда, его утверждает старший пристав, и только затем информация передается пограничной службе.

Россиян предупредили, что с задолженностью в 10 тыс рублей могут запретить выезд из страны

Читайте также


общество

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

