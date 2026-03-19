Количество запретов на выезд за рубеж за год увеличилось на 41,5%

Фото: depositphotos/zebryansk

Число постановлений судебных приставов о запрете на выезд за границу из России из-за задолженностей возросло в 1,4 раза за минувший год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласно данным ведомства, к 1 января 2026 года общее количество таких дел достигло 8,9 миллиона, что на 41,5% оказалось больше по сравнению с показателем предыдущего года – 6,3 миллиона. При этом в 2023-м их было 6,5 миллиона.

Порядка 375 тысяч москвичей не смогли выехать за границу перед Новым годом из-за долгов, рассказывали ранее в пресс-службе ГУ ФССП по столице. Постановления снимаются только после полного погашения задолженности.

Причем данный процесс, как поясняли в ведомстве, включает несколько этапов, среди которых межведомственное взаимодействие. В связи с этим перед поездкой за границу гражданам рекомендовали проверять отсутствие долгов.

Ограничения на выезд за рубеж распространяются на людей, чьи долги по алиментам составляют 10 и более тысяч рублей, указывал юрист Илья Русяев. Пороги для введения соответствующих запретов, по его словам, четко прописаны в законе.

При этом запрещение на пересечение границы вводится при достижении какой-либо суммы долга не автоматически, а через процедуру в рамках исполнительного производства. То есть судебный пристав-исполнитель выносит постановление о временном ограничении выезда, его утверждает старший пристав, и только затем информация передается пограничной службе.

