РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через MАХ

Российские железные дороги (РЖД) открыли первую продажу билетов на электрички через мессенджер MАХ, следует из заявления пресс-службы компании.

Нововведение доступно пассажирам пригородных поездов АО "Экспресс-пригород". Для этого им необходимо воспользоваться специальным чат-ботом, для входа в который можно отсканировать QR-код, размещенный на станциях и остановочных пунктах, или подписаться на него по ссылке.

Затем следует выбрать дату поездки, станцию отправления и прибытия, электропоезд и тип билета. Оплату можно произвести сразу же через Систему быстрых платежей. После подтверждения последней клиент получит два QR-кода, один из которых предназначен для проверки у контролера в поезде, а второй – для прохода через турникеты.

В РЖД уточнили, что данный чат-бот в МАХ в том числе позволяет приобрести льготные билеты для студентов и школьников, а также оформить провоз багажа и животных.

"В ближайшее время такая возможность появится у пассажиров пригородных поездов АО "Омск-пригород" и АО "Кузбасс-пригород" в Омской и Кемеровской областях, а также АО "Алтай-пригород" и АО "Краспригород" в Алтайском и Красноярском краях. В дальнейшем планируется масштабировать сервис на все пригородные компании сети РЖД", – заключили в компании.

Минтранс России анонсировал начало работ по интеграции с МАХ для введения в нем продажи билетов на самолеты и поезда еще осенью прошлого года. Тогда же Минэкономразвития предложило использовать мессенджер для заселения в российские отели. В частности, данная возможность уже тестируется крупными гостиничными сетями.