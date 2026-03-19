19 марта, 13:29

РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через MАХ

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

Российские железные дороги (РЖД) открыли первую продажу билетов на электрички через мессенджер MАХ, следует из заявления пресс-службы компании.

Нововведение доступно пассажирам пригородных поездов АО "Экспресс-пригород". Для этого им необходимо воспользоваться специальным чат-ботом, для входа в который можно отсканировать QR-код, размещенный на станциях и остановочных пунктах, или подписаться на него по ссылке.

Затем следует выбрать дату поездки, станцию отправления и прибытия, электропоезд и тип билета. Оплату можно произвести сразу же через Систему быстрых платежей. После подтверждения последней клиент получит два QR-кода, один из которых предназначен для проверки у контролера в поезде, а второй – для прохода через турникеты.

В РЖД уточнили, что данный чат-бот в МАХ в том числе позволяет приобрести льготные билеты для студентов и школьников, а также оформить провоз багажа и животных.

"В ближайшее время такая возможность появится у пассажиров пригородных поездов АО "Омск-пригород" и АО "Кузбасс-пригород" в Омской и Кемеровской областях, а также АО "Алтай-пригород" и АО "Краспригород" в Алтайском и Красноярском краях. В дальнейшем планируется масштабировать сервис на все пригородные компании сети РЖД", – заключили в компании.

Минтранс России анонсировал начало работ по интеграции с МАХ для введения в нем продажи билетов на самолеты и поезда еще осенью прошлого года. Тогда же Минэкономразвития предложило использовать мессенджер для заселения в российские отели. В частности, данная возможность уже тестируется крупными гостиничными сетями.

Читайте также


Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

