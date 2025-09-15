Продажу ж/д и авиабилетов могут ввести в мессенджере MAX

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

Минтранс России работает над интеграцией с мессенджером MAX, чтобы ввести в нем продажу билетов на самолеты и поезда. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

"По мессенджеру мы работаем по всем направлениям, в том числе и по этим", – приводит ТАСС слова министра.

Ранее российские операторы связи запустили безлимитный доступ к мессенджеру МАХ. Услуга предоставляется абонентам, которые пользуются тарифами с безлимитным доступом к мессенджерам. Пользователи могут отправлять сообщения, звонить и использовать другие функции МАХ без дополнительных платежей.

В августе в MAX было заблокировано порядка 67 тысяч подозрительных аккаунтов. Зачастую причиной блокировки становились попытки спам-рассылок. При этом профили, хозяева которых пытались совершить мошеннические действия, были заблокированы навсегда.