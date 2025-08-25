Фото: ТАСС/NEWS.ru/Александра Погиба

Технология мобильной электронной подписи "Госключ" интегрирована в мессенджер MAX, с ее помощью можно будет послать документ на подпись и скачать уже подписанный. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз разработчиков мессенджера.

Новая функция позволит клиентам банков, операторов связи и других фирм подписывать согласия на обработку персональных данных, договоры на оказание услуг или дополнительные соглашения.

Сначала пользователю вместе с самим документом приходит ссылка для запуска сервиса. Там он подписывается электронной подписью, предварительно оформляя сертификат, если делает это первый раз. После этого человек подтверждает действия, возвращается в мессенджер и затем может переслать или скачать уже подписанные бумаги.

Первые компании смогут подключиться к сервису уже в текущем году. Все действия, связанные с подписанием документов, будут показываться в личном кабинете пользователя на "Госуслугах".

Ранее кабмин РФ заявил, что национальный мессенджер MAX с 1 сентября будет внесен в перечень программ для обязательной предустановки на устройства россиян. В списке подобных программ он заменит "VK Мессенджер", который находился там с 2023 года. На базе мессенджера будет работать многофункциональный сервис обмена информацией, который позволит обеспечить безопасное общение и доступ к удобным цифровым сервисам.

